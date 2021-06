Besitzer aus Hamburg trauert : Pitbull aus Auto in Horst: „Spike“ hat es nicht geschafft

Der Hund war während des Aufenthalts bei einer Pflegefamilie am Donnerstag bei praller Hitze in Horst im Auto zurückgelassen worden und fast kollabiert. Nun musste er eingeschläfert werden.

Horst/Hamburg | „Spike“ hat es nicht geschafft: Der Pitbull musste noch am Freitagabend (18. Juni) im Beisein seines Besitzers aus Hamburg im Kleintierzentrum in Uetersen eingeschläfert werden. Dort war er tagsüber hingebracht worden, nachdem er die vorherige Nacht bei einer Tierärztin in Horst verbracht hatte. Seitdem hatte das Tier um sein Leben gekämpft. „Mein ...

