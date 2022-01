Baustelle in der Innenstadt : Pflaster rund um Itzehoer Poller wird auf Vordermann gebracht

Arbeiten dauern jeweils einen Tag, betroffene Straße muss gesperrt werden.

Itzehoe | Unebenheiten, sogar Beulen, und auch größere Lücken: Das Straßenpflaster rund um die Poller in der Itzehoer Innenstadt hatte in den vergangenen Monaten sichtlich gelitten. Nun wird es ausgebessert und mit stabilem Unterbau verlegt. Das dauere jeweils einen Tag, so Stadtsprecher Björn Dethlefs. Zuerst war am Montag (31. Januar) der Oelmühlengang an der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.