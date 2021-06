Unglück am Bahnübergang : Pferd wird in Kremperheide von Zug erfasst – Reiterin rettet sich

Das Tier wurde am Dienstag (8. Juni) bei einem Ausritt vom Regionalexpress Hamburg – Westerland erfasst und war sofort tot. Personen im Zug und auch die Reiterin wurden nicht verletzt.

Kremperheide | Erst am 21. Dezember war am Bahnübergang im Bockwischer Weg in Kremperheide ein Island-Pony von einem Regionalzug aus Westerland erfasst und getötet worden. Es war von einer Koppel ausgebrochen. Was sich jetzt am Dienstag (8. Juni) an demselben Bahnübergang in Kremperheide ereignete, war noch einmal dramatischer: Laut Hanspeter Schwarz von der Bund...

