Großzügige Kunden : Pfandbons für das Itzehoer Frauenhaus gespendet

Die Kunden von Edeka Frauen am Langen Peter haben auf mehr als 7300 Euro Pfand zugunsten der Einrichtung verzichtet.

Itzehoe | Frauen unterstützt Frauen – seit mittlerweile drei Jahren erhält das Frauenhaus Itzehoe regelmäßig finanzielle Unterstützung von Kunden des Edeka-Centers Frauen am Langen Peter. „Direkt am Pfandautomaten haben wir eine Box für die Pfandbons aufgestellt“, erklärt Filialleiter Thomas Schmidt. Er zeigt sich dankbar, dass so viele Kunden mit ihren Bons da...

