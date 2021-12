Gottesdienst in Itzehoe : Alexandra, Melanie und Leonie bringen das Friedenslicht in St. Jakobi

Das Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“ funktioniert auch in Corona-Zeiten.

Itzehoe | In der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem wurde es entzündet, jetzt kommt das Friedenslicht nach Itzehoe. Am vierten Advent bringen Pfadfinder es in den 10-Uhr-Gottesdienst der St. Jakobi-Gemeinde in Tegelhörn. Die Aktion stehe in diesem Jahr unter dem Motto „Friedensnetz – ein Licht, das alle verbindet“, erläutert Pastor Dietmar Gördel. Das gelte auc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.