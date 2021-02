Peterswerft in Wewelsfleth : Literweise Schmieröl läuft in die Stör – Feuerwehr legt Ölsperren aus

Der am Dienstag entstandene Schmierfilm war rund 1000 Meter lang. Die Ermittlungen dauern an.

Wewelsfleth | Am Dienstagvormittag (23. Februar) ist es im Bereich der Peterswerft in Wewelsfleth während Arbeiten an dem Tender „Mosel“, Heimathafen Kiel, zu einem Überläufer beim Bunkern des Schmierölvorratstanks gekommen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an...

