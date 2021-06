Personaltrainer aus Itzehoe : Gesund und fit mit Alexandru Bindea

Alexandru Bindea aus Itzehoe ist als Clean Fitness Coach im Kreis Steinburg unterwegs, um Kunden bei Training und gesunder Ernährung zu unterstützen.

Itzehoe | Vor sechs Jahren war Alexandru Bindea am Tiefpunkt seines Lebens. Der 26-Jährige lebte damals in Spanien, ohne Job, ohne Familie. Als ein Freund ihm erzählte, dass in Deutschland Rettungssanitäter gesucht werden, zögerte er nicht und bewarb sich – mit Erfolg. „Ich wollte mich selbst aus diesem Loch rausholen“, sagt er rückblickend. Zweites Standbei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.