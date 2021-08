Bekannt aus Voice of Germany : Percival singt in der Itzehoer Lauschbar

Mit seinem Akustik-Konzert zusammen mit Gitarrist Alessio Pasqualicchio meldet sich Percival aus der Corona-Pause zurück.

Itzehoe | Fast zwei Jahre lang war der Rocksänger und Songwriter Percival (bürgerlich: Percival Duke-Hall) coronabedingt auf keiner Bühne zu sehen und hören. Nun wagt der in Deutschland lebende US-Amerikaner einige Akustik-Konzerte, eines davon in der Lauschbar in der Kleinen Paaschburg. Freitag, 3. September, tritt er ab 20 Uhr gemeinsam mit Gitarrist Alessio ...

