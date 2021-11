Konzert nur mit Coronatest : Party-Rockband „Cachura“ spielt in der Lauschbar in Itzehoe

Die Band „Cachura“ stellt sich am Sonnabend, 20. November, ihrem Publikum in Neubesetzung beim Live-Konzert in der Lauschbar in Itzehoe vor. Die Musiker bitten darum, dass sich auch geimpfte und genese Gäste auf Corona testen.

Itzehoe | Im jüngsten Coronalockdown hat sich die Band „Cachura“ mit Musikern aus Itzehoe und Rendsburg mit einem neuen Bassisten neu formiert. Seitdem zupft Christof Stich (Bass) die tiefen Saiten in der Band. „Veranstaltungen oder Proben waren für uns in dieser Zeit ohnehin nicht möglich“, wie Sängerin Steffi berichtet. Hits der 70er bis 90er als Rockversi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.