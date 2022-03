Party in Wilster : Colosseum öffnet für „Rave & Randale“

Zum zweiten Mal in diesem Jahr steigt Sonnabend im Colosseum eine Party – nach wie vor unter Corona-Bedingungen. Die Auflagen fallen erst am Sonntag.

Wilster | Nach der Wiedereröffnung Anfang März und nach gelockerten Corona-Regeln steht die zweite Disco im „Colosseum“ in Wilster an. Unter dem Motto „Rave & Randale“ öffnen sich Sonnabend, 19. März, um 21 Uhr die Türen des Tanztempels zum zweiten Mal in diesem Jahr. Laut Geschäftsführer Mario Mehrens gilt die „2G-plus“-Regelung mit App-Nachweis und Ausweiskon...

