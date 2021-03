Parkstreifen am Fleth : Glückstadt: Autospiegel abgefahren

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung

Glückstadt | Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung: An einem am Fleth in Höhe Haus-Nr. 9 im Parkstreifen abgestellten Renault. Nach Angaben der Beamten wurde dort am Montag (8. März) zwischen 2 Uhr und 10.20 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren eines anderen Fahrzeuges der Außenspiegel zerstört. Den entstandenen Sachschaden gab die Polizei mit mindestens 100...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.