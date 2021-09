Parkscheinautomat repariert : Parken am Dithmarscher Platz ab jetzt wieder nur mit Ticket

Am Dithmarscher Platz in Itzehoe müssen Autofahrer ab sofort wieder einen Parkschein lösen. An den Gebühren für ein Ticket hat sich durch die Reparatur des Automaten aber nichts geändert.

Itzehoe | Wer am Dithmarscher Platz sein Auto abstellen wollte, musste rund ein Jahr lang die Parkscheibe ins Fahrzeug legen. Nun ist der Parkscheinautomat repariert und wieder betriebsfähig, wer parken will, muss ab sofort (16. September) wieder einen Parkschein ziehen. „Menschen sind Gewohnheitstiere, deshalb weisen wir auf die neue Situation hin“, erklärt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.