Auf der B431 : PKW-Brand in Glückstadt entpuppt sich als technischer Defekt

Zunächst hatte es am Mittwoch geheißen, dass Menschenleben in Gefahr ist – doch es hatte sich durch den Defekt lediglich Ruß im Fahrzeug und auf der Fahrbahn verteilt.

Glückstadt | Weitaus weniger schlimm als zunächst befürchtet, ist am Mittwochnachmittag (26. Mai) ein vermeintlicher PKW-Brand auf der B431 am Herrendeich ausgegangen. Um 14.16 Uhr waren Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei mit den Einsatzstichworten „PKW-Brand nach Verkehrsunfall, Menschenleben in Gefahr“ alarmiert worden. Turbolader war wohl geplatzt Als ...

