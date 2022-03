Osterfeuer in Looft : Landjugend Steinburger Geest plant Event für 6000 Besucher

Das Event soll Sonnabend, 9. April, ab 20 Uhr auf dem Festplatz der Steinburger Gemeinde stattfinden

Looft | Die Landjugend Steinburger Geest plant nach zweijähriger Pause wieder die Ausrichtung des Osterfeuers in Looft. Das Even soll Sonnabend, 9. April, ab 20 Uhr auf dem Festplatz wie gewohnt am Wochenende vor Ostern stattfinden. Vor Corona kamen bis zu 6000 Besucher, mit einer ähnlichen Zahl wird auch jetzt gerechnet. 60 Helfer im Einsatz „2020 hatt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.