Häschen, Blumen, Ostereier : Das sind die Oster-Dekotrends in Itzehoe

Wir haben uns in Itzehoer Geschäften umgehört, was die angesagtesten Oster-Dekorationstipps für zu Hause sind – zum Kaufen oder sogar zum Selberbasteln.

Itzehoe | In den Geschäften der Itzehoer Innenstadt ist einiges los. Ostereier, Häschen und Blumen, Deko zum Selbermachen oder fix und fertig zum Kaufen: Was ist angesagt und was empfehlen Itzehoer Verkäufer? Blumen in allen Farben als Hingucker Blumen in allen Farben seien sehr angesagt, und vor allem bei diesem Wetter sei es schön, ein wenig Frühling in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.