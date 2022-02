Verein droht das Aus : Ortsgeschichtlicher Arbeitskreis Münsterdorf sucht dringend neuen Vorstand

Niemand in dem Führungsgremium ist jünger als 70 Jahre. Die Vorsitzende Ingrid Schwichtenberg will noch in diesem Jahr aufhören.

Münsterdorf | Steht der Ortsgeschichtliche Arbeitskreis Münsterdorf von 1981 (OAM) vor seiner Auflösung? „Wir suchen dringend Nachfolger für unseren gesamten Vorstand“, sagt die Vorsitzende und Gründerin Ingrid Schwichtenberg. Niemand in dem Führungsgremium ist jünger als 70 Jahre. Auch die meisten der rund 50 Vereinsmitglieder sind im Rentenalter. Schon viele Male...

