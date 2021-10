Klinikum Itzehoe : Gunnar Müller – Spezialist für schwierige Brüche und kleine Schnitte

Mit Gunnar Müller holt das Krankenhaus Itzehoe einen Facharzt für spezielle Unfallchirurgie sowie Notfallmedizin in seine Operationssäle. Der Mediziner engagiert sich auch in der Ausbildung.

Itzehoe | Neuzugang in der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie im Klinikum Itzehoe: Gunnar Müller ist dort jetzt als geschäftsführender Oberarzt tätig. Der gebürtige Bielefelder bringt umfassende Erfahrungen sowohl im klinischen Bereich als auch in Forschung und Lehre mit. Der 46-Jährige hat in Göttingen Medizin studiert, seine klinische Ausbildung an der...

