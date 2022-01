Schwere Sturmböen : Orkantief Nadia trifft Kreis Steinburg: Baum stürzt auf B77 – Unfall auf A23

Seit dem Nachmittag muss mit schweren Sturmböen gerechnet werden. Viele Feuerwehren sind derzeit zu Sturmeinsätzen unterwegs.

Itzehoe | Orkantief Nadia hat am Samstagnachmittag (29. Januar) für erste Schäden und Feuerwehreinsätze im Kreis Steinburg gesorgt. Auf der Marschbahn zwischen Itzehoe und Heide kam es zu Zugverspätungen, weil ein umgestürzter Baum in den Gleisbereich ragte. Auf der A23-Brücke über die Stör ereignete sich aufgrund des starken Winds ein Unfall. Am Abend musste d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.