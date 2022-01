Musik in St.-Peter-Kirche : Orgelkonzert in Krempe mit Hartwig Barte-Hanssen

Die Einnahmen aus dem Konzert kommen in vollem Umfang dem Einbau einer Setzeranlage in die Weigle-Orgel zugute.

Krempe | Der Wilsteraner Kantor Hartwig Barte-Hanssen musiziert Donnerstag, 6. Januar, in Krempe. Um 19 Uhr gibt es in der St.-Peter-Kirche weihnachtlicher Orgelmusik. Weihnachtliche Orgelmusik Auf dem Programm stehen die „Nativity Suite“ des amerikanischen Komponisten Wilbur Held (1914-2015), von Roger C. Wilson (1912-1988) „O little town of Bethlehem“,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.