Coronasicher tagen in Itzehoe : Zoff um Präsenz-Sitzung – Gericht entscheidet über Bildungsausschuss-Sitzung

Die Infektionszahlen steigen, vom Bundespräsidenten bis zum Gesundheitsamt rufen alle zu Kontaktbeschränkungen auf, aber Präsenz-Sitzungen der Kommunalpolitik seien trotzdem sicher.

Itzehoe | FDP-Politiker Bernd Wiggers ist sauer. Eigentlich sollte am Mittwoch, 1. Dezember, der Bildungsausschuss ab 18 Uhr tagen – in Präsenz im Ständesaal. Wiggers ist Vorsitzender, doch er hält es für unverantwortlich, angesichts der immer weiter steigenden Infektionszahlen, die Politik im historischen Rathaus zusammen zu rufen. „Eine Sitzung muss nicht in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.