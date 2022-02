Online-Maskerade in Wilster : Ganz ohne Fubama geht es im Februar doch nicht

Spontan entschieden: Am 5. Februar ab 20 Uhr können Fubama-Fans bei der „Home Edition“ feiern. Dafür sorgen Organisator Sebastian Dethlefs und DJ Gunnar Groksch.

Wilster | Der erste Sonnabend im Februar – so ganz ohne Fubama geht das einfach nicht: „Nach meinem Interview mit shz.de zur abgesagten Fubama wuchs bei mir der Wunsch, zumindest in kleiner Form doch noch etwas zu organisieren“, berichtet Fubama-Organisator Sebastian Dethlefs. Nun soll am 5. Februar ab 20 Uhr ähnlich wie im vergangenen Jahr die Fußballmaskerade...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.