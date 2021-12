Andacht unter freiem Himmel : Tierfriedhof Lohbarbek im Beisein von Mensch und Tier kirchlich gesegnet

Betreiber Olaf Aust freut sich über die rege Teilnahme an der Andacht am Sonnabend, bei der Kaplan Szymon Nowaczyk von St. Nikolaus in Itzehoe die Ruhestätte und zwölf Tiere segnete.

Lohbarbek | Olaf Aust ist unendlich froh: Denn sein Tierfriedhof, den er als erste Ruhestätte dieser Art im Kreis Steinburg Ende Juni in Lohbarbek eröffnete, hat am Sonnabend (18. Dezember) den kirchlichen Segen erhalten. Das Interesse war groß: An der Andacht mit Kaplan Szymon Nowaczyk von der Katholischen Pfarrei St. Nikolaus in Itzehoe nahmen 26 Mensc...

