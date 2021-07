Offene Impfaktionen in Itzehoe : Impfung ohne Termin mit Johnson & Johnson und Biontech

Ab 19. Juli können sich Bürger im Itzehoer Impfzentrum spontan eine Spritze mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson oder Biontech verabreichen lassen.

Itzehoe | Offene Impfaktionen mit dem Impfstoff im Impfzentrum Itzehoe wird fortgeführt: Am Montag und Dienstag, 19. und 20. Juli, wird eine Impfung mit den Impfstoff von Johnson & Johnson ohne vorherige Terminvereinbarung in der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie 13 bis 17 Uhr angeboten. Zusätzlich ist am Montag und Dienstag, 19. und 20. Juli, sowie von Freitag bi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.