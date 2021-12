Polizei muss eingreifen : Oelixdorf: Betrunkener Mann randaliert im Bus

Der anschließende Alkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille.

Oelixdorf | Am späten Dienstagabend (14. Dezember) wollte ein 35-jähriger Fahrgast den Bus bei der Endstation in der Unterstraße nicht verlassen. Der stark alkoholisierte Mann wollte wieder in die Itzehoer Innenstadt gefahren werden ohne zu zahlen. Beim Gespräch wurde die Stimmung zusehends aggressiver. Als der Busfahrer die Polizei anrufen wollte, versuchte d...

