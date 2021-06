Covid-19 im Kreis Steinburg : Nur noch zwei Fälle im Kreisgebiet – Itzehoe ohne akute Corona-Infektionen,

Die Corona-Lage im Kreis Steinburg bleibt weiter entspannt. Derzeit gibt es nur noch zwei akute Infektionen.

Itzehoe | Ganz ohne Corona-Infektionen ist der Kreis Steinburg noch nicht, aber nahe dran: Das Gesundheitsamt in Itzehoe meldet am Dienstag (22. Juni) nur noch zwei akut positive Steinburger. Sie leben in Glückstadt und im Amt Itzehoe-Land. In allen anderen Teilen des Kreises gibt es derzeit keine akut Infizierten mehr. Weiterlesen: Klinikum Itzehoe ist coro...

