Neuer Corona-Impfstoff : Novavax in Schleswig-Holstein zunächst nur in Impfzentren verfügbar

Laut der Kassenärztlichen Vereinigung (KVSH) bekommt Schleswig-Holstein von dem ab 21. Februar verfügbaren Impfstoff Novaxovid zunächst 80.000 Dosen, die nur über die Impfstellen im Land verfügbar sein werden.

Bad Segeberg | Der neue Corona-Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Novavax wird in Schleswig-Holstein zunächst nur in den bestehenden Impfstellen verfügbar sein. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KVSH) auf Nachfrage von shz.de mit. Der Impfstoff wird bis auf weiteres nicht an Arztpraxen geliefert, weil er dort aufgrund der Abfüllmengen schwierig zu händ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.