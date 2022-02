Nortorfer Spendenaktion : Omas Nähmaschinen gehen jetzt auf die Reise nach Sierra Leone

Projekt von Marion von Oppeln und Lars Bessel: Insgesamt 110 pedalbetriebene Maschinen wurden instand gesetzt und am Wochenende in einen Container verladen.

Wilster/Nortorf | Wenn sie an ihren Bestimmungsorten Freetown und Kamakwie ankommen, werden rund 7000 Kilometer hinter ihnen liegen: Die in einer Spendenaktion von den Nortorfern Marion von Oppeln und Lars Bessel für junge Frauen in Sierra Leone, dem siebtärmsten Land der Welt, gesammelten pedalbetriebenen Nähmaschinen. Am Wochenende wurden 110 gespendete, inzwischen v...

