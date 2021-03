Gemeindevertreter stimmen zu : Nortorf beteiligt sich mit einer Million Euro an der Kita-Erweiterung in Wilster

Der Architekten-Entwurf wird in der nächsten Sitzung der Ratsversammlung Wilster zur Entscheidung vorliegen.

Wilster / Nortorf | Die Entscheidung für die Erweiterung der Kindertagesstätte Schwalbennest in der Sitzung der Ratsversammlung Wilster am Montag, 29.März, dürfte nur noch Formsache sein. Denn Donnerstagabend (25. März) gaben die Kommunalpolitiker in Nortorf einhellig ihr Votum dazu ab, dass sich die Gemeinde mit rund einer Million Euro an dem Projekt beteiligen wird. ...

