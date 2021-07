Nortorf : Zwei Autos stoßen in einer Kurve zusammen

Bei dem Unfall wurde eine Frau leicht verletzt.

Nortorf | Eine Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Montagnachmittag (26. Juli) gegen 14.55 Uhr in der Straße Rumfleth in Nortorf. Eine 56-jährige Frau aus Itzehoe war mit ihrem Ford in einer Kurve zu weit auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden VW Polo kollidiert. Dessen Fahrerin (55) wurde laut Polizeibericht bei dem Zusammen...

