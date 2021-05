Einweihung mit Angela Merkel : Stromautobahn Nordlink zwischen Norwegen und Norddeutschland geht in Betrieb

Mit der 769 Kilometer langen Leitung wird am Donnerstag, 27. Mai, ein Kernstück der Energiewende eingeweiht.

von Delf Gravert

21. Mai 2021, 17:31 Uhr

Nortorf | Sie ist ein Kernstück der Energiewende in Norddeutschland: Bis zu 3,6 Millionen Haushalte können über die Nordlink-Leitung zwischen Nortorf im Kreis Steinburg und Tonstad in Norwegen mit grünem Storm versorgt werden – in beiden Richtungen. Am 27. Mai wird das Bauwerk feierlich von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Norwegens Premierministerin Erna Solberg in Betrieb genommen. shz.de überträgt die Festveranstaltung im Livestream.

Die Grundidee von Nordlink ist relativ einfach erklärt: Die Stromautobahn verbindet zwei Regionen, die viel grünen Strom produzieren. Schleswig-Holstein ist stark bei der Windenergie, Norwegen bei der Wasserkraft. Eine Verbindung macht Sinn, weil beide Energiequellen nicht immer gleich viel Strom liefern. Durch Nordlink können Überschüsse in die jeweils andere Region transferiert werden. Damit wird die Versorgungssicherheit grenzüberschreitend verbessert und die Effizienz der erneuerbaren Energiequellen erhöht.

Michael Ruff

Für die Einweihung hat sich viel Prominenz angekündigt. Neben Angela Merkel und ihrer norwegischen Amtskollegin und Vertretern des Betreibers Tennet werden auch Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther und Landesumweltminister Jan Philipp Albrecht sprechen. Wegen der Corona-Pandemie findet die offizielle Inbetriebnahme von Nordlink aber weder in Nortorf noch in Norwegen vor Ort statt: Tennet plant die Veranstaltung aus Infektionsschutzgründen komplett digital.