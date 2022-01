Unfall in Dithmarschen : Nordermeldorf: Autofahrer überschlägt sich mit Mercedes und flüchtet zu Fuß

Bei dem Unfall werden auch ein Opel und ein Peugeot in Mitleidenschaft gezogen. Von dem Fahrer des Mercedes fehlt bislang jede Spur.

Nordermeldorf | Hoher Sachschaden und Fahrerflucht am frühen Samstagmorgen in Nordermeldorf im Kreis Dithmarschen. Gegen 3.45 Uhr wurden die Anwohner in der Dorfstraße durch einen lauten Knall aus ihren Schlaf gerissen. Aus noch ungeklärter Ursache hat sich ein Fahrer mit seinem Mercedes überschlagen und blieb mit dem Fahrzeug auf dem Dach liegen. Dabei hat der Unfallverursacher noch einen Peugeot und einen Opel so stark beschädigt, so dass diese auch nicht mehr fahrbereit waren. Ein Anwohner, der kurz nach dem Unfall aus seinem Haus eilte um zu helfen, konnte den Fahrer nur noch weglaufen sehen. Ob in den Mercedes noch mehrere Personen saßen, konnte vor Ort nicht geklärt werden. Eine zweite Streife der Polizei suchte noch in der Nacht rund um die Unfallstelle nach dem geflüchteten Fahrer. Bis zum jetzigen Zeitpunkt blieb die Suche allerdings erfolglos. Der völlig zerstörte Mercedes wurde wenig später abgeschleppt. Um die beiden anderen Fahrzeuge müssen sich die Besitzer jetzt selber drum kümmern. ...

