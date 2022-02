Corona-Pandemie : Gegen Omikron gewappnet: Steinburgs Feuerwehrchef Frank Lobitz hat Notfallpläne in der Schublade

Der Ausfall von Dienst- und Übungsbetrieb bereitet den Wehren Sorgen, weil die Atemschutzgeräteträger ihre Einsatztauglichkeit nicht nachweisen können.

Itzehoe | Die Omikron-Welle hat bisher noch nicht die Feuerwehren im Kreis Steinburg erreicht. „Wir haben noch keine größeren Ausfälle gemeldet bekommen“, sagt Kreiswehrführer Frank Lobitz. Auch wenn sich in einer Wehr die Positivfälle häufen würden: „Notfallpläne liegen in der Schublade, die Einsatzfähigkeit wird gewährleistet“, so der oberste Feuerwehrmann de...

