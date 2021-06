Hospizverein Itzehoe : Nina Holz übernimmt Koordinatorenstelle von Kirstin Baade

Der Verein hat diese wichtige Aufgabe erstmals hauptamtlich besetzt und sieht sich damit gut für die Zukunft aufgestellt.

Itzehoe | Der Staffelstab ist übergeben: Nina Holz ist die neue Koordinatorin beim Hospizverein und übernimmt diese Aufgabe von Kirstin Baade. Vom Rhein an die Stör Nina Holz ist gebürtige Düsseldorferin. Vor einigen Jahren zog sie erst nach Hamburg und jetzt mit ihrer Familie in ein Haus in Münsterdorf. Die examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin k...

