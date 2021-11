Glückstadt : Nikolausaktion: Kinder geben Stiefel ab

Kinder bis einschließlich neun Jahren können jetzt ihre Stiefel im Tourismusbüro abgeben. Von dort werden sie in Schaufenster verteilt. Am 6. Dezember gibt es dann eine Überraschung.

Glückstadt | Stiefel putzen – fertig – los: auch in diesem Jahr findet am 6. Dezember wieder die Stiefelsuche in Glückstadt statt. Bis zum 28. November nimmt die Touristinformation einen geputzten Schuh von Kindern im Alter bis einschließlich neun Jahren entgegen. „Die Adventszeit ist für Kinder eine besondere und magische Zeit, denn mit ihr beginnt das Warten ...

