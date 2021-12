Nikolaus-Aktion der Gemeinde : Nortorf erfüllt 109 Kinder-Wünsche

Wie im vergangenen Jahr war die Aktion, die vom Sozialausschuss organisiert wurde, auch diesmal wieder ein Erfolg.

Nortorf | Bereits am Nikolaustag im vergangenen Jahr kam es gut an: Die Gemeinde Nortorf erfüllt ihren Kindern einen kleinen Weihnachtswunsch. „Wir hatten so viel positive Resonanz, dass wir es in diesem Jahr wiederholen wollten“, erklärte Niklas Auhage. Als Mitglied des Nortorfer Sozialausschusses war er zusammen mit Heike Nagel, Petra Baur, Claudia Brandt und...

