Vereidigung in der Stadtvertretung : Niels Fares jetzt stellvertretender Wehrführer in Glückstadts Feuerwehr

Der Oberlöschmeister tritt die Nachfolge von Wilko Westphal an.

Glückstadt | Niels Fares ist jetzt stellvertretender Wehrführer in Glückstadts Feuerwehr. Am Beginn ihrer jüngsten Sitzung stimmten die Stadtvertreter der Wahl von Fares zu. Der Oberlöschmeister war bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr im Juni diesen Jahres in diese Funktion gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Wilko Westphal an, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.