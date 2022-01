Pharmazeutischer Großhandel : Niederlassung in Itzehoe stillgelegt: Apotheken im Kreis werden jetzt aus Hamburg beliefert

Die Alliance Healthcare GmbH hat ihren Standort in der de-Vos-Straße aufgrund eines Zusammenschlusses mit GEHE geschlossen. Medikamenten-Lieferungen an Apotheken erfolgen nun von Hamburg aus.

Itzehoe/Lägerdorf | Die Alliance Healthcare GmbH, Großhändler für pharmazeutische und medizinische Produkte mit Hauptsitz in Frankfurt am Main, hatte seit den 60er Jahren eine Niederlassung in Itzehoe, in der de-Vos-Straße 15. Von hier aus wurden viele Apotheken im Kreis Steinburg mehrfach täglich mit Arzneimitteln beliefert. Vor allem die Corona-Pandemie fordert dem ...

