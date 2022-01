Wahl im März : Kandidaten für Jugendparlament in Itzehoe gesucht

Das Jugendparlament ist eine wichtige Mitbestimmungsmöglichkeit für Kinder und Jugendliche. Im März soll neu gewählt werden. Deshalb werden Kandidaten gesucht.

Itzehoe | „Wer hat Lust, sich im Jugendparlament zu engagieren und in Itzehoe mitzureden, mitzuplanen und mitzugestalten?“, fragt Carsten Roeder, Leiter des Jugendbüros bei der Itzehoer Stadtverwaltung. Für die Wahl zum Jugendparlament (Jupa) werden noch Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. Rede- und Antragsrecht Kandidieren können alle Jugendlichen, die am 1. Januar 2022 mindestens 14 Jahre, aber noch keine 19 Jahre alt waren und in Itzehoe wohnen oder eine Schule besuchen, eine Ausbildung machen oder einen Freiwilligendienst leisten. Das Jupa vertritt die Interessen der Jugendlichen gegenüber Stadtverwaltung und Politik und muss in allen Fragen, die Kinder und Jugendliche betreffen, von der Politik beteiligt werden. Dazu hat es Rede- und Antragsrecht in allen Ausschüssen. Bewerbung bis 25. Februar Bewerbungen werden bis zum 25. Februar entgegengenommen. Die Wahl wird voraussichtlich Ende März in der letzten Schulwoche vor den Osterferien stattfinden. Wer interessiert ist oder noch Fragen hat, meldet sich einfach beim Jugendbüro Itzehoe, Carsten Roeder, unter 04821/603243, E-Mail carsten.roeder@itzehoe.de. Weitere Infos und das Bewerbungsformular gibt es unter www.itzehoe.de ...

