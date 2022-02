Gastronomie in Brunsbüttel : Neustart für „Beckmann’s Strandhalle“ am Elbdeich

Zurzeit gehen in der traditionsreichen Gastronomie noch die Handwerker ein und aus. Im Sommer sollen die Gäste folgen.

Brunsbüttel | Als sich in Brunsbüttel um 1904 ein Badeverein gründete, baute dieser kurze Zeit später in der Deichstraße 75 die „Strandhalle“, einen Holzunterstand zum Schutz bei schlechtem Wetter. Bereits zwei Jahre später richtete der Verein in dem erweiterten Gebäude eine Bewirtschaftung ein. Im Lauf der Jahre wurde immer wieder an-, um- und neu gebaut und die S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.