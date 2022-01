Nach Flucht aus Irak : Neunköpfige Großfamilie sucht dringend Haus oder größere Wohnung

Zurzeit leben die neun Personen in Wilster und teilen sich gerade einmal zwei Schlafräume.

Wilster/Itzehoe | Zwei Erwachsene, sieben Kinder, zwei Schlaf- und ein Wohnzimmer – so stellt sich die Situation für Mahmood Abdulkareem und seine Familie derzeit dar. Zwei Notwohnungen wurden ihnen in Wilster zugeteilt. Doch eine räumliche Trennung ist für alle undenkbar. Zu schrecklich sind die Erinnerungen an die Flucht aus dem Irak. An das, was die Eltern und ihre ...

