Corona-Fälle bei Covestro : Neun Mitarbeiter im Industriepark infiziert – Inzidenz in Dithmarschen über 50

Die Corona-Fälle haben nach Unternehmensangaben aber keine Auswirkungen auf die Produktion.

Brunsbüttel | Die Corona-Zahlen in Dithmarschen steigen weiter an. Nachdem der Kreis am Wochenende erstmals wieder die Inzidenzmarke von 50 überschritten hatte, sind weitere Infektionen hinzugekommen. Und diese lassen der Wert von Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen auf 100.000 Einwohner weiter steigen. Montag (12. April) teilte die Kreisverwaltung mit, dass ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.