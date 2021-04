Baustelle : Neues Pflaster für Busstation am Marktplatz in Glückstadt

Glückstadt soll barrierefrei werden. Deshalb bekommt das Umfeld der Busstation am Marktplatz ein neues stolperfreies Pflaster.

Glückstadt | Nicht nur am Fleth wird gearbeitet, sondern auch an der Bushaltestelle am Marktplatz. „Ich verlege Kleingranit-Pflaster“, erklärt Thomas Sanchez. Der Stader ist im Auftrag der Firma Osbahr in Glückstadt. Er bearbeitet eine Fläche von 160 Quadratmetern. „Pro Quadratmeter verarbeitet ich rund 96 Steine“, erklärt der Fachmann. „Zum Teil sind es alte, zum...

