Wilster : Neues Jugendzentrum: Entwurf auf den Weg gebracht

Nun können Bau- und Förderanträge gestellt werden.

Wilster | Die Ratsversammlung ist einen wichtigen Schritt zum Neubau des Wilsteraner Jugendzentrums vorangekommen. Dem Entwurf für das Gebäude wurde in der Sitzung am Montagabend einhellig zugestimmt. Nun kann der Bauantrag eingereicht und danach der Förderantrag beim Land gestellt werden. Wenn Fördergelder fließen und die Baugenehmigung vorliegt, geht es in di...

