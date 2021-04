Alte Anlage wird abgerissen : Thomas Beton investiert in Hohenlockstedt zwei Millionen Euro in ein neues Werk

Neue Anlage soll am 1. Juni ihren Betrieb am Ridderseer Weg aufnehmen.

Hohenlockstedt | Die Firma Thomas-Beton investiert zwei Millionen Euro in ihren Hohenlockstedter Standort. Am Ridderser Weg wird ein komplett neues Werk hochgezogen. Anschließend wird die alte Anlage abgerissen. Am 1. Juni soll die neue Anlage ihren Betrieb aufnehmen. „Der Ersatzneubau ist ein Bekenntnis zum Standort Hohenlockstedt und sichert fünf bis sechs Arbeit...

