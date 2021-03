Neuer Studiengang in Heide : Bei Professor Oliver Opel lernen Studenten „grünes Bauen“

Die FH Westküste hat einen neuen Studiengang: „Green Building Systems“. Professor Oliver Opel erklärt was das ist.

Heide | Herr Professor Opel, worum geht es in „Green Building Systems“ – was sind die wesentlichen Inhalte? Professor Oliver Opel: Die Gebäude, die wir heute bauen, werden das nächste Jahrhundert entscheidend prägen. Nicht nur, weil wir alle etwa 80 Prozent unserer Zeit in Gebäuden verbringen, sondern vor allem, weil sie wesentlicher Teil unserer gebauten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.