Förderung für Ganztagsangebot : Für Kinder: Neuer Spielepark für Liliencronschule in Lägerdorf eingeweiht

Bevor die Kinder ihre neuen Spielgeräte stürmen durften, mussten Bürgermeister Jürgen Tiedemann, Schulsekretärin Sabine Pokriefke und Spielgerätehersteller David Kassel den Parcours durchlaufen.

Lägerdorf | Klettergerüste, Rutsche, Reifenschaukeln und Balancierstrecken – die Schüler der Liliencronschule in Lägerdorf konnten es kaum erwarten, die neuen Spielgeräte auszuprobieren. Finanzhilfen von Bund und Land zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsschulen in Höhe von rund 35.000 Euro sind in die Sanierung des Spielplatzes geflossen, wie Schul...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.