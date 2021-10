Neuer Pflegedienst in Hohenaspe : Oliver Bargmann und sein Team unterstützen Angehörige und Pflegebedürftige

Der Dienst deckt den gesamten Kreis ab – vornehmlich aber Hohenaspe, Hohenlockstedt und Schenefeld.

Hohenaspe | Eine große Versorgungslücke schließt der Pflege- und Betreuungsdienst „Steinburg Care“, der zum 1. Oktober in den ehemaligen Räumen des DRK in der Hauptstraße 26 in Hohenaspe eröffnete. Das Team um Geschäftsführer Oliver Bargmann weiß nur zu gut, dass die Pflege eines kranken Angehörigen zu Hause keine leichte Aufgabe ist. „Wir bieten Pflegebedürftige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.