Naturschutz in Glückstadt : Größer und stabiler: Neuer Horst soll Störche ins Teichbiotop Herrenfeld locken

Der Vorgänger war zu instabil und deutlich leichter – und wurde nach den beiden Orkanen Ylenia und Zeynep in seine Einzelteile zerrissen.

Glückstadt | „Was für ein Prachtstück. Das ist eine Luxusimmobilie“, sagt Sybille Petersen, Ehrenvorsitzende des Naturschutzbundes Ortsgruppe Glückstadt (Nabu), blickt dabei auf das neue Storchennest im Teichbiotop Herrenfeld in Glückstadt. In sechs Metern Höhe: Neuer Horst soll Störche ins Biotop locken Der neue Horst wurde in der vergangenen Woche in rund ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.