Glückstadt : Neuer Fußballplatz vor der Fortuna-Halle

Nach den Grundstückstausch zwischen VFB, ETSV Fortuna und Stadt Glückstadt: Verein weiht den neuen Sportplatz am 11. Juni ab 13 Uhr mit einem Fest ein.

Glückstadt | Der Verein für Ballsport (VFB) hat sein 70.000 Quadratmeter großes Grundstück am Rande des Admiralswegs am Sperforkenweg an die Stadt abgegeben. Dort könnte ein Wohngebiet entstehen. Dafür bekam der VFB ein Grundstück vom ETSV Fortuna vor der ETSV-Sporthalle. Dort entstand jetzt ein Fußballplatz. In den vergangenen Wochen haben Vereinsmitglieder mi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.