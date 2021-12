Neuer Fleth in Glückstadt : Schäden von Bisamratten werden beseitigt

Rund 100.000 Euro kostet die Erneuerung am Neuen Fleth.

Glückstadt | Wühlmäuse und Bisamratten haben der Uferböschung am Neuen Fleth zumindest in Teilbereichen arg zugesetzt. Die Population der unbeliebten Nager konnte zwischenzeitlich in den Griff bekommen werden. Jetzt sollen die zum öffentlichen Gehweg hin entstandenen und bislang nur provisorisch abgesicherten Schäden nachhaltig beseitigt werden. „Wir erne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.